17-летняя девушка покончила с собой в ВКО
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В прокуратуре г. Усть-Каменогорска сообщили о суициде 17-летней студентку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию ведомства.
Девушка оставила предсмертную записку. По данным прокуратуры, предположительно, причиной самоубийства стала неразделенная любовь.
В прокуратуре облцентра также добавили, что она жила в неполной семье.
"Вызывает обеспокоенность то, что попыток суицида среди несовершеннолетних стало больше: в 2024 году зарегистрировано 22 против семи в прошлом году. Причины, по которым несовершеннолетние идут на такой шаг, различные: от конфликтов с родными и проблем в учебе до сложностей в общении с друзьями. При этом нередко такие действия совершаются подростками с целью манипуляции, без реальных намерений причинить себе вред", - отметили в прокуратуре.
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