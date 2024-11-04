  • 4 Ноября, 17:27
  • BAIGENEWS

17-летняя девушка покончила с собой в ВКО

Сегодня, 16:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sochi.mk.ru Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
167
Фото: sochi.mk.ru

В прокуратуре г. Усть-Каменогорска сообщили о суициде 17-летней студентку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию ведомства.

Девушка оставила предсмертную записку. По данным прокуратуры, предположительно, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. 

В прокуратуре облцентра также добавили, что она жила в неполной семье.

"Вызывает обеспокоенность то, что попыток суицида среди несовершеннолетних стало больше: в 2024 году зарегистрировано 22 против семи в прошлом году. Причины, по которым несовершеннолетние идут на такой шаг, различные: от конфликтов с родными и проблем в учебе до сложностей в общении с друзьями. При этом нередко такие действия совершаются подростками с целью манипуляции, без реальных намерений причинить себе вред", - отметили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх