17-летний российский хоккеист умер от укуса энцефалитного клеща

Умер игрок молодежной команды по хоккею с мячом "Кузбасс" Евгений Хвалько. Спортсмена укусил энцефалитный клещ, ему было 17 лет, передаёт mir24.tv.

"Хоккейный клуб "Кузбасс" и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Евгений Хвалько скончался спустя несколько недель борьбы за жизнь в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.

Весной 2020-го хоккеист впервые вышел на лед за основную команду "Кузбасса". Это случилось на празднике русского хоккея в Кемерове. В апреле 2023-го Евгений Хвалько – младший выиграл чемпионат России среди юниоров. За тридцать матчей он забил десять голов и отдал десять голевых передач, став лучшим полузащитником первенства России среди юниоров.

Хвалько был сыном бывшего игрока сборных России и Беларуси 48-летнего Евгения Хвалько.