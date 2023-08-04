17-летний российский хоккеист умер от укуса энцефалитного клеща
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Умер игрок молодежной команды по хоккею с мячом "Кузбасс" Евгений Хвалько. Спортсмена укусил энцефалитный клещ, ему было 17 лет, передаёт mir24.tv.
"Хоккейный клуб "Кузбасс" и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Евгений Хвалько скончался спустя несколько недель борьбы за жизнь в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.
Весной 2020-го хоккеист впервые вышел на лед за основную команду "Кузбасса". Это случилось на празднике русского хоккея в Кемерове. В апреле 2023-го Евгений Хвалько – младший выиграл чемпионат России среди юниоров. За тридцать матчей он забил десять голов и отдал десять голевых передач, став лучшим полузащитником первенства России среди юниоров.
Хвалько был сыном бывшего игрока сборных России и Беларуси 48-летнего Евгения Хвалько.
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