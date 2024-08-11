17-летних туристов искали спасатели в густом тумане в горах Алматинской области
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
88Фото: скриншот с видео
Трое 17-летних туристов ушли в горы в Карасайском районе Алматинской области. Когда при спуске один из них почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь, подростки решили обратиться за помощью в МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, несмотря на густой туман, благодаря хорошей ориентации на местности и профессиональным навыкам быстро отыскали подростков у подножья "пика Туристов", — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, ребята спущены вниз и доставлены в город к родителям.
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