17-летних туристов искали спасатели в густом тумане в горах Алматинской области

Трое 17-летних туристов ушли в горы в Карасайском районе Алматинской области. Когда при спуске один из них почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь, подростки решили обратиться за помощью в МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, несмотря на густой туман, благодаря хорошей ориентации на местности и профессиональным навыкам быстро отыскали подростков у подножья "пика Туристов", — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, ребята спущены вниз и доставлены в город к родителям.