17-летнего парня сбили насмерть в Темиртау

Происшествие произошло 8 июля, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"8 июля в 21.48 часов по ул. Мира 30-летний водитель автомашины "Лада Гранта" допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.