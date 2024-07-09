  • 9 Июля, 15:28
  • BAIGENEWS

17-летнего парня сбили насмерть в Темиртау

Сегодня, 14:55
АВТОР
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Слово и Дело Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: Слово и Дело

Происшествие произошло 8 июля, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"8 июля в 21.48 часов по ул. Мира 30-летний водитель автомашины "Лада Гранта" допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

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