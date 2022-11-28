17 документов на сумму 23,3 миллиарда тенге подписаны на форуме в Оренбурге

Фото: orenprom.ru

По итогам 18-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге были подписаны семь межрегиональных и 10 коммерческих документов на общую сумму 23,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Так, создана дорожная карта по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и правительством Оренбургской области на 2023-2025 гг. и дорожная карта по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве между акиматом Западно-Казахстанской области и администрацией Волгоградской области на 2023-2025 годы.

Подписано соглашение между акиматом области Абай и правительством Алтайского края о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Составлен протокол о намерениях между акиматом области Абай и правительством Омской области.

Подписаны следующие меморандумы:

— между акиматом области Абай и правительством Омской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах;

— об установлении побратимских отношений между городами Актау и Астрахань;

— между акиматом области Ұлытау и правительством Новгородской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах;

— об установлении побратимских отношений между городами Атырау и Астрахань;

— о сотрудничестве между акиматом Шымкента и Тверской ДСК;

— о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики QazТrade и Союзом "ТПП Оренбургской области";

— о сотрудничестве и реализации проекта по производству железобетонных труб методом вибропрессования между акиматом Северо-Казахстанской области и ТОО "GORTEK.KZ";

— о сотрудничестве и реализации проекта по строительству завода по производству лёгких стальных тонкостенных конструкций между акиматом Северо-Казахстанской области и заводом ЛСТК;

— о сотрудничестве и реализации проекта по производству бытовой и промышленнной химии между акиматом Северо-Казахстанской области и ОПК "СибЭкоХим".

Также подписаны соглашения:

— между Asia Spec и ТД "Тракт" на поставку грузовой, муниципальной, специализированной и строительной техники;

— между ИП "Хлебзавод №1" и ООО "Баурсак" на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий;

— между компаниями ТОО "QazImport" и "Аврора" о поставках продукции;

— о сотрудничестве между Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации и АО "Агентство по государственному заказу" Республики Татарстан;

— о сотрудничестве и взаимодействии между АО "Кедентранссервис" и ООО "Шелковый Путь Логистика".

Напомним, сегодня в Оренбурге состоялся горум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. В первой половине дня прошли панельные сессии участников и экспертов.

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание форума с подключением Глав государств по телемосту из Москвы. Также на нём выступили акимы Актюбинской области и области Абай.