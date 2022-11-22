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  • 17 директоров школ лишились работы за незаконное трудоустройство учителей в Казахстане
novyefoto.ru Сегодня, 15:51
159
Сегодня, 15:51
159
Фото: novyefoto.ru

17 директоров школ лишились работы за незаконное трудоустройство учителей в Казахстане

За приём на работу учителей без проведения конкурса сняли с должности 17 директоров школ в Казахстане. Об этом стало известно на аппаратном совещании в Минпросвещения, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году в школы, по которым провед`н мониторинг, приняли более 3 855 педагогов. По 1 423 вакансиям конкурсы не проводили", - сказал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов.

В Туркестанской области таким образом трудоустроили 122 учителя, Алматинской области - 250, Жамбылской области - 169, в Шымкенте - 134. 

Кроме того, нарушения выявили в Карагандинской, Костанайской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. 

По словам Дауенова, при принятии на работу 944 педагогов нарушался порядок организации конкурса – объявления публиковались несвоевременно, не сдали документы в полном объёме, неверно заполняли протоколы.

"В отношении 558 директоров школ приняты дисциплинарные меры, 17 директоров освобождены от должности", - заключил спикер.

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#образование #учитель #школа #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:51
159
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