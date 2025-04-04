С начала 2025 года в Казахстане трагически возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 17 несовершеннолетних погибли, а более 1500 получили травмы, передаёт BaigeNews.kz. Эти шокирующие данные были озвучены председателем Комитета административной полиции МВД РК Кайсаром Султанбаевым на недавнем брифинге.

По словам Султанбаева, ситуация требует немедленного вмешательства. Несмотря на меры, уже принятые для повышения безопасности, такие как установка более 80 светофоров, 2000 лежачих полицейских и 12 000 дорожных знаков, проблемы с безопасностью остаются актуальными. Одна из главных причин - неудовлетворительное состояние дорог. Он отметил, что 88% всех дорог Казахстана признаны непригодными для безопасного движения, что продолжает угрожать жизни детей и взрослых.

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