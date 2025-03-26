17 детей отравились в женской колонии Алматинской области
К больным детям не пускают матерей.
Сегодня, 18:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
60Фото: pravda.com.ua
В женской колонии поселка Жаугашты произошел тревожный инцидент: одновременно заболели дети женщин, отбывающих наказание. Адвокат Айман Умарова сообщила, что трое из малышей находятся в реанимации, и их состояние вызывает серьезную озабоченность, передаёт BaigeNews.kz.
Еще 14 детей остаются с матерями в колонии, но ситуация остается критической. Особое беспокойство вызывает тот факт, что к больным детям не пускают матерей, что усугубляет переживания женщин.
"Я считаю, что это нарушение прав детей и матерей. Они не с матерями, якобы потому что невозможно конвоировать или не было сотрудников, которые могли бы их сопроводить", - рассказала Умарова.