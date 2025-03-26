В женской колонии поселка Жаугашты произошел тревожный инцидент: одновременно заболели дети женщин, отбывающих наказание. Адвокат Айман Умарова сообщила, что трое из малышей находятся в реанимации, и их состояние вызывает серьезную озабоченность, передаёт BaigeNews.kz.

Еще 14 детей остаются с матерями в колонии, но ситуация остается критической. Особое беспокойство вызывает тот факт, что к больным детям не пускают матерей, что усугубляет переживания женщин.