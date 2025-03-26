  • 26 Марта, 18:46
  • BAIGENEWS

17 детей отравились в женской колонии Алматинской области

К больным детям не пускают матерей.

Сегодня, 18:24
АВТОР
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pravda.com.ua Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: pravda.com.ua

В женской колонии поселка Жаугашты произошел тревожный инцидент: одновременно заболели дети женщин, отбывающих наказание. Адвокат Айман Умарова сообщила, что трое из малышей находятся в реанимации, и их состояние вызывает серьезную озабоченность, передаёт BaigeNews.kz.

Еще 14 детей остаются с матерями в колонии, но ситуация остается критической. Особое беспокойство вызывает тот факт, что к больным детям не пускают матерей, что усугубляет переживания женщин. 

"Я считаю, что это нарушение прав детей и матерей. Они не с матерями, якобы потому что невозможно конвоировать или не было сотрудников, которые могли бы их сопроводить", - рассказала Умарова.

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