17 чиновников в Алматинской области наказали по итогам госаудита

17 должностных лиц местных исполнительных органов Алматинской области привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам госаудита, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Высшая аудиторская палата (ВАП), проверочные мероприятия в регионе завершены в мае текущего года. Был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства.

"За допущенные нарушения 17 должностных лиц исполнительных органов области привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя одного из областных управлений региона ведётся служебное расследование", – сообщает ВАП.

Кроме того, акимом Алматинской области утверждён План мероприятий по устранению нарушений, выявленных во время госаудита. На сегодняшний день его реализация продолжается.

