17 чиновников в Алматинской области наказали по итогам госаудита
Сегодня, 04:40
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Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
102Фото: пресс-служба ВАП
17 должностных лиц местных исполнительных органов Алматинской области привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам госаудита, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Высшая аудиторская палата (ВАП), проверочные мероприятия в регионе завершены в мае текущего года. Был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства.
"За допущенные нарушения 17 должностных лиц исполнительных органов области привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя одного из областных управлений региона ведётся служебное расследование", – сообщает ВАП.
Кроме того, акимом Алматинской области утверждён План мероприятий по устранению нарушений, выявленных во время госаудита. На сегодняшний день его реализация продолжается.