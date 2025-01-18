В испанских Пиренеях, на горнолыжном курорте Астун, произошло обрушение подъемника, в результате которого пострадали более 30 человек. По сообщениям местных СМИ, 17 из них получили тяжёлые или крайне тяжёлые травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

После поломки оборудования пассажиры подъёмника упали с высоты около 15 метров. Спасательные службы — в том числе сразу пять вертолётов — оперативно прибыли на место происшествия. Несколько больниц региона были приведены в состояние повышенной готовности.

Причина аварии пока не установлена. По фотографиям с места событий видно, что сломалось основное приводное колесо канатной дороги. Информация о гражданстве пострадавших пока не разглашается.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. В своём заявлении в социальной сети X он подчеркнул готовность правительства оказать помощь региональным властям.