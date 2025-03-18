В Алматы число ДТП с участием мопедов и электросамокатов продолжает расти, что угрожает безопасности не только водителей этих транспортных средств, но и пешеходов. Проблема дорожной безопасности в мегаполисе становится все более актуальной, ведь ежедневно на дорогах Алматы курсирует более 1 млн транспортных средств, включая альтернативные виды транспорта, такие как мопеды и электросамокаты, передает BaigeNews.kz.

"Мы ежедневно видим, как количество этих транспортных средств на улицах города увеличивается. Мопедисты часто нарушают правила дорожного движения, что ведет к росту аварийных ситуаций. Часто наблюдаются опасные маневры, такие как резкие торможения или маневры "на дыбы", что представляет угрозу как для пешеходов, так и для водителей автомобилей", — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В прошлом году в Алматы произошло 1 084 ДТП с участием мопедов, в результате которых 1 098 человек получили травмы, а 17 человек погибли. Электросамокаты также не остаются в стороне, с 140 авариями, в которых три человека погибли, а 146 получили травмы.

Вместе с тем к административной ответственности привлечено более 44 тысяч мопедистов, и более 1 700 мопедов помещены на специализированную автостоянку

Для решения ситуации в городе проводятся разъяснительные мероприятия для владельцев мопедов, а также предпринимаются шаги по регистрации этих транспортных средств и обязательному получению водительских удостоверений категории "А1".

С 5 апреля водители, которые не зарегистрируют свои мопеды или не получат соответствующие удостоверения, будут привлекаться к административной ответственности.

"Теперь водители мопедов — полноправные участники дорожного движения, и на них распространяются все требования законодательства. Важно, чтобы каждый мопедист понимал свою ответственность и соблюдал правила дорожной безопасности", — подчеркнул Шумаев.

Ранее мы писали о том, что мопеды без VIN-кода будут считаться новыми в Казахстане.

Накануне алматинцы жаловались на беспредельных мопедистов.