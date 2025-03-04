В Алматы в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" стартовала акция "Чистый воздух", цель которой — мониторинг токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей. Это особенно важно для Алматы, где значительная доля загрязнения воздуха приходится именно на транспортные выбросы, передаёт BaigeNews.kz.

Управлением экологии и окружающей среды города с привлечением специализированных организаций активно проводится работа по экологическому мониторингу выбросов от автотранспорта. На сегодняшний день в Алматы функционируют 19 стационарных и 3 передвижных экопоста, которые проводят замеры выбросов.

По данным Абдыхамита Аманкула, сотрудника одного из экопостов, за 2024 год было проведено 204 996 замеров. Выявлены превышения токсичности и дымности у 34 708 автомобилей, что составляет 17% от общего числа проверенных транспортных средств. В результате составлено 31 682 административных протокола.

По данным экопостов, с каждым годом уменьшается количество автомобилей с нарушениями установленных норм токсичности и дымности.

В 2020 году этот показатель превышал 20%, в 2024 году он сократился до 17%, что является положительным результатом работы по улучшению экологической ситуации в городе.