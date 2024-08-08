17 автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане

9 августа в связи с проведением в Астане первого саммита Диалога "Центральная Азия + Япония", а также 6-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, изменят схемы движения 17 автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

"Внедряется временное изменение движения маршрутов №№3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203", - сообщили в акимате города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.