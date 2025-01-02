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167 тысяч казахстанцев примут участие в январском ЕНТ

30 декабря был завершен прием заявлений.

Сегодня, 00:06
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pixabay.com Сегодня, 00:06
Сегодня, 00:06
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Фото: pixabay.com

Около 167 тысяч человек изъявили желание пройти тестирование -  это на 31 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

ЕНТ пройдет с 13 января по 10 февраля. Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Количество предметов на ЕНТ останется прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ – 120. 

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