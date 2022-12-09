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  • 165 жителей бельгийской деревни выиграли джекпот лотереи. Каждый получит около 868 тысяч евро
pixabay.com Сегодня, 09:58
255
Сегодня, 09:58
255
Фото: pixabay.com

165 жителей бельгийской деревни выиграли джекпот лотереи. Каждый получит около 868 тысяч евро

Синдикат из 165 жителей небольшой деревни в Бельгии стал победителем очередного розыгрыша европейской лотереи. Группа бельгийцев сорвала джекпот в размере более чем 143 миллионов евро. Организаторы лотереи сообщили, что каждый из игравших получит около 868 тысяч евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В общей сложности лотерейные билеты в этот раз купили более 27 миллионво европейцев. Официальная представительница Бельгийской национальной лотереи Джок Вермоер рассказала, что жители страны часто играют группами, но никогда еще синдикат победителей не был настолько многочисленным.

Все участники синдиката живут в небольшой деревне Ольмен неподалеку от Антверпена (её население составляет около 3,7 тысячи человек). Каждый из них заплатил за лотерейные билеты, приобретённые в местной лавке, одинаковую сумму, то есть приз будет разделён на всех поровну.

Вермоер, которая в среду присутствовала в той самой лавке, когда некоторым участникам синдиката сообщили об их удаче, описала царившую там атмосферу как сочетание спокойствия и эйфории. Она описала победу как "самый лучший подарок к Рождеству".

Владелец лавки, который организовывал подобные синдикаты для игры в лотерею в течение нескольких лет, рассказал бельгийскому радио, что ему пришлось повторять сообщение о выигрыше пять-шесть раз, прежде чем некоторые победители ему поверили.

Имена участников синдиката не оглашаются.

Последний джекпот лотереии EuroMillions составил довольно внушительную сумму, он не самый большой в истории. В июле один из жителей Великобритании выиграл в эту лотерею 195 миллионов фунтов, а за несколько месяцев до этого британская семейная пара получила приз 184 миллионов фунтов.

В лотерее участвуют жители девяти европейских стран, в том числе Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Ирландии, Австрии Швейцарии и Люксембурга.

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#лотерея #Бельгия #джекпот
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:58
255
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