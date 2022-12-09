165 жителей бельгийской деревни выиграли джекпот лотереи. Каждый получит около 868 тысяч евро

Синдикат из 165 жителей небольшой деревни в Бельгии стал победителем очередного розыгрыша европейской лотереи. Группа бельгийцев сорвала джекпот в размере более чем 143 миллионов евро. Организаторы лотереи сообщили, что каждый из игравших получит около 868 тысяч евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В общей сложности лотерейные билеты в этот раз купили более 27 миллионво европейцев. Официальная представительница Бельгийской национальной лотереи Джок Вермоер рассказала, что жители страны часто играют группами, но никогда еще синдикат победителей не был настолько многочисленным.