162 тысячи гектаров леса сгорело в Калифорнии

В Калифорнии не стихают лесные пожары, которые являются крупнейшими в регионе с начала текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

По последним данным, в американском штате сгорело больше 162 тысяч гектаров леса. Огонь пытаются потушить 6 тысяч пожарных. На помощь им привлечена спецтехника и вертолёты. На сегодняшний день спасателям удалось взять под контроль лишь 12 процентов очагов возгорания. Работы ведутся в условиях аномальной жары и засухи.

О жертвах и пострадавших не сообщается.