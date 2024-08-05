162 тысячи гектаров леса сгорело в Калифорнии
Сегодня, 02:55
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Сегодня, 02:55Сегодня, 02:55
146Фото: скриншот с видео «24KZ»
В Калифорнии не стихают лесные пожары, которые являются крупнейшими в регионе с начала текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
По последним данным, в американском штате сгорело больше 162 тысяч гектаров леса. Огонь пытаются потушить 6 тысяч пожарных. На помощь им привлечена спецтехника и вертолёты. На сегодняшний день спасателям удалось взять под контроль лишь 12 процентов очагов возгорания. Работы ведутся в условиях аномальной жары и засухи.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
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