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  • 162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:37
128
Сегодня, 08:37
128
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав

За минувшие сутки, первое декабря, коронавирус выявили у 162 казахстанцев. Такую статистику публикует Министерство здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Второго декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек (–1 023+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 172 пациента, на амбулаторном уровне — 1 033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — два пациента, на аппарате ИВЛ — два пациентa.

Отметим, что накануне в Правительстве сообщили о выявлении в Казахстане сверхзаразного омикрон-штамма "цербер".  

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#статистика #коронавирус #КВИ #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:37
128
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