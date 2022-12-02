162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

За минувшие сутки, первое декабря, коронавирус выявили у 162 казахстанцев. Такую статистику публикует Министерство здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Второго декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек (–1 023+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 172 пациента, на амбулаторном уровне — 1 033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — два пациента, на аппарате ИВЛ — два пациентa.

Отметим, что накануне в Правительстве сообщили о выявлении в Казахстане сверхзаразного омикрон-штамма "цербер".