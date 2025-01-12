В пригородах Лос-Анджелеса не стихают лесные пожары. Уничтожены 12 300 зданий. Среди них виллы Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона. А вот музеи Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера пока в безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Число жертв лесных пожаров в пригородах Лос-Анджелеса выросло до 16 человек. Об этом сообщает агентство AFP в воскресенье.

Ранее приводились данные об 11 погибших. По словам пожарных, пять новых тел обнаружены в пригороде Альтадена. Огнеборцы отмечают, что им не удается добраться до всех пострадавших районов Лос-Анджелеса, поэтому число жертв еще может вырасти.

Кроме того, в ближайшие дни в городе опасаются разрастания пожаров из-за усиления ветра. Например, пламя распространяется на восток и север от пригорода Пасифик-Палисейдс.

По последним данным, пожары уничтожили 12 300 зданий на территории почти 155 кв. км. Среди них виллы таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мел Гибсон, Джефф Бриджес. Со стихией борются 14 000 сотрудников экстренных служб США. Задействована пожарная авиация.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал видео прибытия транспортного самолета с пожарными из Мексики, которые помогут американским коллегам. Также объявлено, что помощь южному соседу направит Канада.

В районе Пасифик-Палисейдс, где бушует стихия, находится вилла "Аврора", где жил в изгнании немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger), бывали Бертольд Брехт (Bertolt Brecht) и Чарли Чаплин. По соседству расположен дом писателя Томаса Манна (Thomas Mann).

Администрация музеев сообщила, что здания не пострадали, но остаются в опасной зоне. Кроме того, неясно, что стало с их внутренней отделкой из-за дыма. Сотрудники эвакуированы и не имеют доступа к зданиям. Они оценивают ситуацию по видео с места ЧП.

По предварительной оценке AccuWeather, ущерб и экономические потери на данный момент составляют 135-150 миллиардов долларов.

Напомним, лесные пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе площадь распространения огня превысила 14 тысяч гектаров, огонь уничтожил десятки тысяч строений. Дом сына президента США Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе. Ким Кардашьян вместе с членами семьи была вынуждена бежать из дома.

В опасной зоне находятся 73 студента из Казахстана.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе.