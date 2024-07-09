16 видов насекомых разрешили употреблять в пищу в Сингапуре

Шестнадцать видов насекомых, включая сверчков, саранчу и шелкопрядов, одобрены в качестве продуктов питания в Сингапуре. Об этом сообщило в Сингапурское продовольственное агентство (SFA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNA.

"SFA немедленно разрешит импорт насекомых и продуктов из них, относящихся к видам, которые были оценены как вызывающие низкую нормативную обеспокоенность. Эти насекомые и продукты их переработки могут быть использованы в пищу человеком или в качестве корма для животных", - говорится в циркуляре агентства, адресованном торговцам переработанными продуктами питания и кормами.

SFA впервые провела публичные консультации по вопросу использования в пищу насекомых в конце 2022 года. В апреле прошлого года агентство заявило, что 16 видов насекомых получат зёленый свет для употребления в пищу во второй половине 2023 года, но решение было отложено.

Так выглядят насекомые, которых можно будет есть: