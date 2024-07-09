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16 видов насекомых разрешили употреблять в пищу в Сингапуре

Сегодня, 01:20
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: pxhere.com

Шестнадцать видов насекомых, включая сверчков, саранчу и шелкопрядов, одобрены в качестве продуктов питания в Сингапуре. Об этом сообщило в Сингапурское продовольственное агентство (SFA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNA.

"SFA немедленно разрешит импорт насекомых и продуктов из них, относящихся к видам, которые были оценены как вызывающие низкую нормативную обеспокоенность. Эти насекомые и продукты их переработки могут быть использованы в пищу человеком или в качестве корма для животных", - говорится в циркуляре агентства, адресованном торговцам переработанными продуктами питания и кормами. 

SFA впервые провела публичные консультации по вопросу использования в пищу насекомых в конце 2022 года. В апреле прошлого года агентство заявило, что 16 видов насекомых получат зёленый свет для употребления в пищу во второй половине 2023 года, но решение было отложено.

Так выглядят насекомые, которых можно будет есть:

 

Европейский союз и такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Таиланд, разрешили употребление в пищу определённых видов насекомых, которые соответствуют нескольким критериям питательности. 

Компании, продающие предварительно упакованные продукты питания, содержащие насекомых в качестве ингредиента, обязаны маркировать упаковку продукта.

В публикации также говорится о том, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН поощряет выращивание насекомых для употребления в пищу человеком и в качестве корма для животных ввиду их преимуществ как устойчивой формы получения белка.

Например, сверчки, кузнечики и мучные черви богаты белком. Эти насекомые также содержат много антиоксидантов и минералов, включая железо, цинк, медь и магний.  

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