Германия и еще 15 стран Европейского союза планируют увеличить оборонные расходы, воспользовавшись временным освобождением от ряда бюджетных ограничений, предусмотренных Пактом стабильности и роста ЕС. Об этом сообщил Совет ЕС, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает DW, Инициатива предусматривает использование механизма, предложенного Еврокомиссией, который позволяет государствам-членам на протяжении четырех лет тратить дополнительно до 1,5% ВВП на оборону — без учета традиционных фискальных ограничений. Такие нормы обычно ограничивают дефицит бюджета на уровне 3% ВВП, а госдолг — на уровне 60% ВВП.

В список стран, поддержавших инициативу, помимо Германии, входят Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. По данным агентства AFP, 12 стран уже подали официальные запросы на использование этого механизма. Еще четыре готовятся сделать это в ближайшее время.

"Мы открыты для дальнейших запросов", — приводит AFP заявление еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссия ранее отмечала, что реализация этой схемы может позволить увеличить совокупные оборонные расходы стран ЕС до 650 млрд евро к 2030 году. В 2024 году они составили 326 млрд евро — на 31% больше по сравнению с 2021 годом (249 млрд евро).

Как уточняет AFP, стимулом к наращиванию военных расходов стала "угроза со стороны России" и неопределенность в отношении будущей поддержки Европы со стороны США.