В МВД прокомментировали инцидент в ИВС Енбекшиказахского района Алматинской области, где задержанные по делу Шерзата праздновали день рождения с тортом и музыкой, передаёт BaigeNews.kz.

"По ситуации в ИВС проведена проверка. Установлено, что видеосъёмку осуществлял бывший сотрудник ИВС, предавший интересы службы. Он использовал для этого личный мобильный телефон. За грубое нарушение служебной дисциплины он уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в МВД.

Там также сообщили, что за грубое нарушение служебной дисциплины и ненадлежащий контроль "к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 руководителей и сотрудников вплоть до освобождения от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке, включая начальника ИВС".

В министерстве заявили, что в связи с произошедшим усилен контроль за режимом в ИВС: внедрены дополнительные меры видеомониторинга, начаты внеплановые проверки в учреждениях аналогичного типа.

Ранее в Сети появился ролик, в котором видно, как одному из задержанных вручают торт, мужчина задувает свечи. У героев сюжета в камере есть умная колонка "Алиса", смартфон и интернет.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября 2024 года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате парень погиб. Задержаны семеро подозреваемых. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.