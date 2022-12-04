16 многоэтажек и 42 частных дома остались без тепла в Петропавловске

Фото: drive2.ru

В Петропавловске из-за технологического нарушения без тепла остались 16 многоэтажек и 42 частных дома, передаёт BaigeNews.kz.

Жители Петропавловска социальных сетях стали распространять видео на котором заметен пар в 20 микрорайоне. Некоторые пользователи пишут, что там прорвало трубу.

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В пресс-службе АО "Севказэнерго" успокоили горожан, объяснив происходящее тем, что бригада ТОО "Петропавловские тепловые сети" в данный момент устраняет технологическое нарушение на тепломагистрали №15.

Специалисты приступили к работе в 10 часов утра. В результате временно ограничено теплоснабжение 16 многоэтажек по улицам Жукова, Кизатова, Победы и Заречной и 42 частных жилых домов по Жукова, Кизатова, 2-й и 3-й Кирпичной и 1-й Заречной.

"Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. Расчётное время завершения работ 16:00 часов. Бригада теплосетевой компании работает оперативно. Проблем с подключением объектов не будет", — пообещали на предприятии, отметив, что это штатная ситуация и ничего экстраординарного не произошло.

На днях Петропавловскую ТЭЦ-2 недавно назначенный аким области Айдарбек Сапаров. Тогда генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Олег Перфилов рассказал новому главе региона о проведенной на станции ремонтной кампании. Руководителя области заверили, что станция хорошо подготовлена к новому отопительному сезону, который на сегодняшний день теплоэлектроцентраль проходит успешно с полным соблюдением температурного режима.

Ранее сообщалось о том, что в Петропавловске устраняли крупную аварию на водопроводе. 1 декабря подачу воды отключали в 15 многоквартирных домах, детской областной больнице, центре социальной адаптации, хлебокомбинате и на других объектах, расположенных поблизости.

Напомним, после аварии в Экибастузе и объявления там режима ЧС, по поручению Президента в Казахстане была создана комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Тем временем, в Минэнерго обратили внимание на низкие тарифы на тепло для потребителей. А тепловики Семея пожаловались членамм комиссии по инспекции деятельности теплоисточников на низкую зарплату специалистов в этой отрасли.