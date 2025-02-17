Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Его результаты рассмотрены на заседании во главе с председателем Алиханом Смаиловым, передаёт BaigeNews.kz.

В обсуждении приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ответственные должностные лица министерств, а также руководители подведомственных организаций.

Как следует из материалов аудита, который охватил период с 2019 года, в Казахстане неуклонно растет количество школ: на 2023-2024 учебный год их насчитывалось свыше 7,8 тысяч. Увеличивается также число учащихся и преподавателей. Все это говорит о расширении доступности образования в стране.

Финансирование системы среднего образования также демонстрирует устойчивый рост: за последние годы расходы на нее выросли более чем в 3 раза – с 1,3 трлн тенге в 2019 году до 4,8 трлн тенге в 2024 году, что подтверждает приоритетность данной сферы для государства.

"Однако государственный аудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования. Как сообщил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на средства, которые выделяются на среднее образование.

"У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в 3 раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал Алихан Смаилов.

Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.

"В части повышения квалификации проблемой остается пост-курсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями. Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников, инеэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге", - говорят аудиторы.

Соббщается, что выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.

Как оказалось, в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные.

В целом государственным аудитом установлено: