1,6 млн тенге вернула жительница ЗКО за некачественный кухонный гарнитур
Суд обязал продавца выплатить компенсацию за некачественную мебель и нарушение сроков.
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Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей. В ведомстве рассказали, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.
К тому же сроки изготовления и установки, указанные в договоре, были нарушены. На многочисленные претензии покупательницы продавец так и не отреагировал.
Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца — игнорирование требований клиента. Она рекомендовала не затягивайте с обращением в департамент.
"Суд расторг договор и постановил: вернуть стоимость мебели — 941 800 тенге; выплатить неустойку за просрочку — 508 572 тенге; компенсировать моральный вред — 50 000 тенге; покрыть судебные расходы — 150 000 тенге; оплатить госпошлину — 16 350 тенге. В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге", — говорится в сообщении.
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