  • 19 Января, 21:07
  • BAIGENEWS

1,6 млн тенге вернула жительница ЗКО за некачественный кухонный гарнитур

Суд обязал продавца выплатить компенсацию за некачественную мебель и нарушение сроков.

Сегодня, 19:39
АВТОР
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иллюстрация pixabay.com Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: иллюстрация pixabay.com

Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей. В ведомстве рассказали, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город". 

Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.  

К тому же сроки изготовления и установки, указанные в договоре, были нарушены. На многочисленные претензии покупательницы продавец так и не отреагировал.

Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца — игнорирование требований клиента. Она рекомендовала не затягивайте с обращением в департамент. 

"Суд расторг договор и постановил: вернуть стоимость мебели — 941 800 тенге; выплатить неустойку за просрочку — 508 572 тенге; компенсировать моральный вред — 50 000 тенге; покрыть судебные расходы — 150 000 тенге; оплатить госпошлину — 16 350 тенге. В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

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