16 малышей появились на свет в День Республики в Астане

25 октября до 7:00 в Астане родились 16 малышей: 10 мальчиков и 6 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В трёх родильных домах столицы медперсонал с радостью принял новорожденных, которые в такой знаменательный день стали предвестниками добра.

В городском перинатальном центре родилось шесть детей. Их мам поздравили директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, руководитель столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова и заместитель акима района Алматы Мухамедияр Кожекенов.

Городская многопрофильная больница №2 с радостью встретила 5 новорожденных. Свои теплые пожелания мамам выразили аким Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы и заместитель руководителя управления Гульназ Досмырзаева.

В многопрофильной городской больнице №3 мам 5 новорожденных детей поздравили представители акимата Сарыаркинского района.

Фото и видео: акимат Астаны