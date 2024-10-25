16 малышей появились на свет в День Республики в Астане
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25 октября до 7:00 в Астане родились 16 малышей: 10 мальчиков и 6 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В трёх родильных домах столицы медперсонал с радостью принял новорожденных, которые в такой знаменательный день стали предвестниками добра.
В городском перинатальном центре родилось шесть детей. Их мам поздравили директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, руководитель столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова и заместитель акима района Алматы Мухамедияр Кожекенов.
Городская многопрофильная больница №2 с радостью встретила 5 новорожденных. Свои теплые пожелания мамам выразили аким Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы и заместитель руководителя управления Гульназ Досмырзаева.
В многопрофильной городской больнице №3 мам 5 новорожденных детей поздравили представители акимата Сарыаркинского района.
Фото и видео: акимат Астаны
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