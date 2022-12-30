16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана

Фото: fgssr.ru

16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова получила гражданство Казахстана и будет выступать за сборную РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

"Александру мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. Если брать возраст 16-17 лет, она сильнейшая в этом возрасте. Мы взяли её также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее - нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. Она решила продолжить свою карьеру у нас. Сейчас она тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана. У неё есть перспектива, она абсолютная чемпионка России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты", - рассказал тренер по горнолыжному спорту, старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг.

На сайте Международной федерации лыжного спорта указывается, что Александра выступает под флагом Казахстана с 5 декабря.