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16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана
16-летняя горнолыжница из России Александра Скороходова получила гражданство Казахстана и будет выступать за сборную РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
"Александру мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. Если брать возраст 16-17 лет, она сильнейшая в этом возрасте. Мы взяли её также для поднятия уровня наших спортсменов: чтобы стать сильнее - нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. Она решила продолжить свою карьеру у нас. Сейчас она тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана. У неё есть перспектива, она абсолютная чемпионка России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты", - рассказал тренер по горнолыжному спорту, старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг.
На сайте Международной федерации лыжного спорта указывается, что Александра выступает под флагом Казахстана с 5 декабря.
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