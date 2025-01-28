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Казахстанский теннисист сенсационно взлетел в ТОП-100 мирового рейтинга

Он занимает 86-е место в мировом юниорском рейтинге

Сегодня, 09:55
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Казахстанский теннисист сенсационно взлетел в ТОП-100 мирового рейтинга Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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16-летний Дамир Жалгасбай продолжает стремительное восхождение в рейтинге ITF среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации теннниса.

В полуфинале престижного турнира категории ITF Juniors J200 в Калькутте казахстанец в напряженном матче уступил индусу Арджуну Ратхи со счетом 6:3, 4:6, 4:6. Дамир по сравнению с прошлой неделей поднялся на 18 пунктов и теперь занимает 86-е место в мировом юниорском рейтинге.

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