16-летний Дамир Жалгасбай продолжает стремительное восхождение в рейтинге ITF среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации теннниса.



В полуфинале престижного турнира категории ITF Juniors J200 в Калькутте казахстанец в напряженном матче уступил индусу Арджуну Ратхи со счетом 6:3, 4:6, 4:6. Дамир по сравнению с прошлой неделей поднялся на 18 пунктов и теперь занимает 86-е место в мировом юниорском рейтинге.