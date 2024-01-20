16-летний теннисист из Казахстана сотворил сенсацию на Australian Open

Амир Омарханов обыграл первую ракетку Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

16-летний Омарханов одержал волевую победу в первом круге Australian Open среди юниоров.

Казахстанец на старте соревнования играл с первым сеянным турнира Федерико Чиной из Италии. Матч закончился со счетом 0:6, 6:3, 6:3. Это уже вторая победа Амира над Федерико. Первая была совсем недавно — в ноябре 2023 года на финальной стадии юниорского "Кубка Дэвиса".

Во втором круге казахстанец сыграет с Виктором Фридрихом из Великобритании.

Омарханов занимает 26-е место в юниорском мировом рейтинге. Является воспитанником карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова. Сейчас Амир занимается в Белграде в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.