16-летний подросток ранил ножом двух сверстников в Сатпаеве

Групповой конфликт с участием несовершеннолетних произошёл ночью в Сатпаеве. 16-летний подросток ранил ножом двух сверстников, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники УБОП ДП области Улытау оперативно установили всех участников инцидента. В ходе конфликта 16-летний подросток нанёс ножевые ранения двум подросткам 16 и 17 лет. Он задержан и водворён в ИВС", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечены родители всех участников конфликта.