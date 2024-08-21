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16-летний подросток ранил ножом двух сверстников в Сатпаеве

Сегодня, 16:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: baigenews.kz

Групповой конфликт с участием несовершеннолетних произошёл ночью в Сатпаеве. 16-летний подросток ранил ножом двух сверстников, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники УБОП ДП области Улытау оперативно установили всех участников инцидента. В ходе конфликта 16-летний подросток нанёс ножевые ранения двум подросткам 16 и 17 лет. Он задержан и водворён в ИВС", - сообщили в полиции. 

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечены родители всех участников конфликта. 

 

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