16-летний парень разбился на скутере в Актобе

ДТП со смертельным исходом произошло в Актобе. На пересечении улиц Джангильдина и Кунаева столкнулись авто марки Toyota и скутер, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на Polisia.kz.

Скутером управлял 16-летний подросток. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

В полиции напомнили, что водители скутеров должны двигаться по велосипедной дорожке, при её отсутствии - по правому краю проезжей части дороги.