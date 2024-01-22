16-летний казахстанский теннисист обыграл соперника на Australian Open
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
83Фото: ktf.kz
Амир Омарханов одержал волевую победу во втором круге юниорского Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Теннисист вышел в третий круг Australian Open среди юниоров.
По информации ФТК, в матче второго раунда казахстанец обыграл Виктора Фридриха из Великобритании - 3:6, 7:6 (6), 6:3. Причем в решающем сете Амир проигрывал со счётом 0:2.
Следующим соперником воспитанника карагандинской школы тенниса будет южнокореец Хен Ким, 14-й сеянный турнира.
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