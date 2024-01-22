16-летний казахстанский теннисист обыграл соперника на Australian Open

Амир Омарханов одержал волевую победу во втором круге юниорского Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Теннисист вышел в третий круг Australian Open среди юниоров.



По информации ФТК, в матче второго раунда казахстанец обыграл Виктора Фридриха из Великобритании - 3:6, 7:6 (6), 6:3. Причем в решающем сете Амир проигрывал со счётом 0:2.



Следующим соперником воспитанника карагандинской школы тенниса будет южнокореец Хен Ким, 14-й сеянный турнира.