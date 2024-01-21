16-летней палестинке ампутировали ногу без анестезии

Шестнадцатиленей палестинке Ахед Таха Бисейсу без анестезии ампутировали ногу после того, как она получила ранения в результате ударов армии Израиля на севере сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Девушка призвала мировое сообщество сделать всё необходимое для прекращения войны.

"Мы ни мертвы, ни живы, мы оказались между жизнью и смертью", — говорит Ахед, описывая положение жителей Газы.

Сотни палестинцев лишились конечностей в результате продолжающихся с 7 октября атак израильской армии.

Врачам приходится ампутировать разорванные и раздробленные конечности без анестезии, в условиях ограниченности ресурсов и отсутствия медикаментов.

В социальных сетях и на новостных каналах были широко распространены кадры, на которых палестинцев, оперируют без анестезии.

На одном из таких видео хирург-ортопед из больницы "Аль-Шифа" в Газе Хани Зюхейр Бисейсу без наркоза ампутировал ногу своей племяннице Ахед на обеденном столе.

Жизнь юной палестинки изменилась навсегда 19 декабря 2023 года. Ахед, в тот день девушка поднялась на шестой этаж их дома на улице Наср в городе Газа. Ей нужно было поговорить с отцом по телефону, а мобильная сеть на этой высоте работала лучше.

В этот момент один из окруживших дом израильских танков выстрелил этажу, где находилась Ахед.

Девушку раздавило мебелью и обрушившимися стенами, ее левая нога была раздроблена. Мать и 12-летняя сестра Ахед также получили ранения.

По словам девушки, в какой-то момент ей показалось, что она мертва, поскольку не могла двигаться.

Затем Ахед спустили на нижний этаж, где уложили на обеденный стол на кухне.

"Они использовали кухню как операционную. Никаких медицинских инструментов у дяди с собой не было. Он взял ведро, мыло и начал протирать рану губкой. Я попросила его не ампутировать мне ногу, но знала, что шансов на это нет. Дядя посмотрел на меня, взял нож и начал резать мне ногу", — вспоминает она.

Она пробыла дома 4 дня, раненая и с продолжающимся кровотечением. Её не могли госпитализировать, поскольку их квартал находился в блокаде.

По словам Хани Зюхейра Бисейсу, ему пришлось принять очень трудное решение.

"Я либо должен был оставить Ахед умирать, либо спасти ей жизнь теми средствами, которые у меня были. Я попросил принести мою сумку. К сожалению, в ней был только кусок бинта и ножницы. Я сразу взял ведро, мыло и губкой и очистил рану. Пришлось зашить вены. Я рассчитал, что с помощью антибиотиков и обезболивающих смогу сохранить Ахед жизнь лишь в течение 5 дней. Хвала Всевышнему, к концу четвертого дня блокада была снята, и я немедленно отвез Ахед в больницу на машине скорой помощи", — рассказал он.

Врач пояснил, что проводить ампутацию без анестезии и какого-либо медицинского оборудования, крайне сложно.

Бисейсу призвал международное сообщество "остановить войну и организовать лечение Ахед и таких, как она, за рубежом".