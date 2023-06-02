Резонансный судебный процесс подходит к завершению в Шымкенте. На скамье подсудимых - гражданин Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине. Прокурор запросил для обвиняемого него 16 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Журналистам мужчина рассказал, что приехал в Шымкент полгода назад, хотел устроиться на работу в пекарню.У него есть двое детей, старшему 21 год, младшему - 16. О том, что отца судят, они ещё не знают.

Иностранца обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - "Разбой", "Покушение на убийство" и "Незаконное ношение оружия".

По данным прокурора, обвиняемый приобрел оружие у неизвестных лиц и самостоятельно обрезал его. Психических нарушений у шымкентского стрелка во время следствия надзорный орган не зафиксировал, когда совершал преступление он был вменяемым.

"Вина подсудимого полностью подтверждается и доказывается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и вещественных доказательств, показаниями подсудимого, заключением судебных экспертиз", - сказал прокурор Нуржан Есболов.

Сторона защиты с прокурором не согласна и считает наказание слишком суровым. По словам адвоката подсудимого, его подзащитный не преследовал мотив убить кого-то.

Правозащитник уверяет, что обвиняемый хотел ограбить оружейный магазин, а после банк. Свою вину шымкентский стрелок на суде полностью признает, раскаивается и просит не назначать ему суровый приговор. По его словам, на преступление он пошел из-за финансовых трудностей.

"Мой подзащитный хочет завершения уголовного дела. На месте проишествия он на полицейской машине хотел скрыться, однако его задержали. Он полностью свою вину признает и говорит, что не хотел никого убивать или ранить. Если бы он хотел убить кого-то, то он бы выстрелил в людей сразу. По его словам, он стрелял в воздух, а в палец сотрудника охранного агенства попал случайно. Учитывая все обстоятельства и его детей, мы просим назначить ему наказание мягче", - сказал адвокат судебной коллегии Шымкента Ержан Толембаев.

Напомним, перестрелка произошла в феврале на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова в Шымкенте. При попытке скрыться с места происшествия вооруженного мужчину задержали патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции.

Приговор шымкентскому стрелку, который держал в страхе город несколько часов, вынесут 5 июня.