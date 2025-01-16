Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов. В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер "Telegram", заказал наркотические средства из Таиланда. Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены.

В целом, с начала 2024 года АФМ зарегистрировано 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тысяч штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1 700 штук глазных капель "Тропикамид".

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.