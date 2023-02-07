16 казахстанцев вернутся на родину из Турции бортом МЧС

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16 граждан Казахстана и двое Кыргызстана изъявили желание вернуться домой. Об этом стало известно в ходе специального брифинга о землетрясении в Турции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“В связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются. В целом сегодня на консульском учёте в Турции находятся 968 граждан Казахстана, в Анкаре - 498, в Стамбуле - 45, в Анталии - 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8219 казахстанских студентов. В общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находиться порядка 75 тысяч граждан Казахстана”, - рассказал специальный представитель МИД РК.

Он также напомнил о том, что вчера президент Казахстана дал поручение оказать максимальную помощь братскому народу в Турции.

“Сегодня утром в 10 часов из Алматы вылетел специальный борт МЧС РК. Самолёт недавно прибыл в турецкий город Газиантеп, где наши спасатели в координации с турецкими коллегами развернут свои силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений. В состав отряда были включены спасатели, кинологические расчёты и медики центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Группу возглавил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев”, - добавил спикер.

Этим же бортом планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой. По состоянию на 15:00 часов 18 человек, из них 16 казахстанцев и двое - гражданина Кыргызстана.