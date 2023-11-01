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16 казахстанцев лишили родительских прав за неделю - МВД

1 Ноября, 12:15
АВТОР
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Baigenews.kz 1 Ноября, 12:15
1 Ноября, 12:15
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Фото: Baigenews.kz

В Казахстане с 26 октября по 2 ноября проводятся оперативно-профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних. Полицейские выявили более 300 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, выявлены 64 случая нахождения подростков в алкогольном опьянении, 239 мелких хулиганств, более 3,5 тысяч нарушений ПДД близ школ.

Также за нахождение детей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища к ответственности привлечены 2,5 тысяч родителей и 27 собственников заведений.

302 родителя понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, 57 – за распитие несовершеннолетними алкоголя. 55 подростков привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств.

"Лишены либо ограничены в родительских правах 16 родителей. В спецшколы для детей с девиантным поведением направлены 7 подростков", — сообщают в МВД.

В центры адаптации несовершеннолетних помещено 92 подростка, задержанных на улицах в ночное время.

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