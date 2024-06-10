16 июня проезд в Астане будет бесплатным
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
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Решением акимата Астаны в предстоящий праздник Кұрбан айт 16 июня проезд на столичном общественном транспорте (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным, передаёт BaigeNews. Работа общественного транспорта начинается в 06:00 ч.
На ночных маршрутах № № 201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным. Отследить движение ночных маршрутов можно через мобильное приложение "Avtobys".
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