16 голов в одном матче забил следующий соперник "Астаны" в еврокубках
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
150Фото: vprognoze.ru
Валлийский "Нью-Сейнтс" одержал победу с невероятным счетом в матче Кубка страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч второго раунда Кубка Уэльса против клуба "Лланголлен Таун" закончился победой "Нью-Сейнтс" со счетом 16:0.
Напомним, "Нью-Сейнтс" будет следующим соперником "Астаны" на общем этапе Лиги Конференций. Этот матч состоится в ночь с 24 на 25 октября в Шрусбери (Англия). "Астана" стартовала с домашней победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), а "Нью-Сейнтс" в гостях уступил итальянской "Фиорентине" (0:2). Также казахстанскому клубу на общем этапе Лиги Конференций предстоит сыграть с английским "Челси", португальской "Виторией" и кипрскими АПОЭЛом и "Пафосом".
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