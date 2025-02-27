1,6 гектара земли в Уральске вернули государству
За пять лет в этом месте так и не построили автокомплекс.
Сегодня, 03:14
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Сегодня, 03:14Сегодня, 03:14
141Фото: Минсельхоз РК
В Уральске выявили неиспользуемый земельный участок площадью 1,6 гектара, который в 2019 году предоставлен акционерному обществу сроком на три года для строительства автокомплекса, передаёт BaigeNews.kz.
Проверка, проведенная департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области, показала, что участок, расположенный вдоль дороги Уральск – Атырау, не осваивался и не использовался по назначению. В связи с этим компании выдано предписание устранить нарушения в течение года.
Несмотря на установленный срок, АО так и не приступило к строительству. После принятых мер участок добровольно возвращён в государственную собственность.
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