В Уральске выявили неиспользуемый земельный участок площадью 1,6 гектара, который в 2019 году предоставлен акционерному обществу сроком на три года для строительства автокомплекса, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка, проведенная департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области, показала, что участок, расположенный вдоль дороги Уральск – Атырау, не осваивался и не использовался по назначению. В связи с этим компании выдано предписание устранить нарушения в течение года.

Несмотря на установленный срок, АО так и не приступило к строительству. После принятых мер участок добровольно возвращён в государственную собственность.