16 человек скончались от отравления сидром в России

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В Ульяновской области РФ после отравления сидром за помощью медиков обратились 43 человека. По последним данным, 16 человек из этого числа скончались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Всего сейчас на лечении находятся 27 человек. В числе тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказалось двое детей. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое. Всего же 18 из 26 пациентов находятся на данный момент в тяжёлом состоянии.

Также появилась информация и о пострадавших от сидра в Удмуртии. В Ижевске сейчас два человека находятся на стационарном лечении. В Самарской области, где и производился контрафактный слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр", два человека погибли.

Об отравлении суррогатным сидром стало известно от мэра города Димитровграда. Он сообщил, что с 3 июня жители начали обращаться в медучреждения с симптомами отравления неизвестным веществом. Как оказалось, все они употребляли напиток "Мистер Сидр", который продавался на розлив.



По факту смертельного отравления было возбуждено уголовное дело. Владельца предприятия, где изготавливали напиток, задержали.