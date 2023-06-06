- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06:28 157
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 05:38 466
- В WhatsApp появится новая функция 04:56 341
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 03:33 367
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 02:04 405
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 01:17 417
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 00:02 399
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 476
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 705
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 513
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 477
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 518
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 979
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 521
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 646
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 715
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 498
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 572
- Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене 05.06.2023 936
- МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер" 05.06.2023 545
- Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов 05.06.2023 733
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 985
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 731
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 944
- Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений 05.06.2023 583
- Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев 05.06.2023 722
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 455
- Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы 05.06.2023 760
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 858
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 05.06.2023 658
- В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ 05.06.2023 672
- Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки 05.06.2023 2807
- Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами 05.06.2023 786
- Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане 05.06.2023 829
- Опасную инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка в ЗКО 05.06.2023 737
- Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации 05.06.2023 777
- Новый рейс в Анталью запустили из Астаны 05.06.2023 699
- Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ 05.06.2023 781
- Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список 05.06.2023 577
- Кыргызские СМИ сообщают о массовых задержаниях в Бишкеке 05.06.2023 927
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1788
- Два района Астаны остались без воды ночью 05.06.2023 729
- Фильм Айсултана Сеитова попал в конкурсную программу фестиваля в Шанхае 05.06.2023 521
- Режим ЧС планируют вводить в Казахстане в случае наплыва иностранцев в поисках убежища 05.06.2023 1552
- Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага 05.06.2023 514
- Всё больше казахстанцев отказываются от летнего отпуска из-за нехватки денег 05.06.2023 725
- Больше педагогов, меньше кассиров. Какие профессии выбирают казахстанские выпускники 05.06.2023 546
- Павлодарец рекламировал оружие в Instagram 05.06.2023 550
- Казахстанцы стали есть меньше мяса 05.06.2023 862
- Владельца Жезказганской и Балхашской ТЭЦ оштрафовали на 27 млн тенге 05.06.2023 828
- Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау 05.06.2023 1137
- Акорда опубликовала рабочий график президента на предстоящую неделю 05.06.2023 674
- В правительстве отреагировали на жалобы о качестве строительства в стране 05.06.2023 620
- Утверждены правила начисления должностного оклада госслужащих по стажу работы 05.06.2023 713
- Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года 05.06.2023 690
- SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения 05.06.2023 582
- Теплотрасса загорелась в Павлодаре 05.06.2023 634
- Предприниматели своими силами заасфальтировали дорогу в Уральске 05.06.2023 653
- Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области 05.06.2023 945
- Экипировка Елены Рыбакиной вошла в ТОП на "Ролан Гаррос" 05.06.2023 1024
- Выпускники скинулись и подарили дом многодетной семье в Туркестанской области 05.06.2023 2437
- Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане 05.06.2023 1213
- Мужчина облизывал манекен в ТРЦ Астаны 05.06.2023 2410
- Казахстанку будут судить за жестокое отношение к сыну 04.06.2023 1145
- Китайский военный корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе 04.06.2023 919
- Собственное водохранилище может появиться в Павлодарской области 04.06.2023 772
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2032
- Дзюдоист-супертяж Ерасыл Кажыбаев принёс Казахстану бронзу в Душанбе 04.06.2023 836
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 777
- Полицейские установили флаг Казахстана на высоте 3600 метров над уровнем моря 04.06.2023 900
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 873
- Скандал с дисквалификацией и слезами произошёл на "Ролан Гаррос" 04.06.2023 1431
- До 41 градуса жары обещают казахстанцам в понедельник 04.06.2023 872
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 717
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1257
- В Алматы назвали имена победителей "Жас канат 2023" 04.06.2023 1155
- Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии 04.06.2023 1073
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 2654
- Новые дворы открыли ко Дню госсимволов в Астане 04.06.2023 969
- Жители разных стран мира креативно поздравили казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 982
- LOADING...
16 человек скончались от отравления сидром в России
В Ульяновской области РФ после отравления сидром за помощью медиков обратились 43 человека. По последним данным, 16 человек из этого числа скончались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Всего сейчас на лечении находятся 27 человек. В числе тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказалось двое детей. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое. Всего же 18 из 26 пациентов находятся на данный момент в тяжёлом состоянии.
Также появилась информация и о пострадавших от сидра в Удмуртии. В Ижевске сейчас два человека находятся на стационарном лечении. В Самарской области, где и производился контрафактный слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр", два человека погибли.
Об отравлении суррогатным сидром стало известно от мэра города Димитровграда. Он сообщил, что с 3 июня жители начали обращаться в медучреждения с симптомами отравления неизвестным веществом. Как оказалось, все они употребляли напиток "Мистер Сидр", который продавался на розлив.
По факту смертельного отравления было возбуждено уголовное дело. Владельца предприятия, где изготавливали напиток, задержали.
-
Trend news
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 979
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 729
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 856
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1779
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2028
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 715
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1255
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 2645
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 875
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1395
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1212
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1029
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 2952
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1066
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1139
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1202
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1630
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4183
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2085
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1075
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1382
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2249
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1647
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1779
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 1978
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2609
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1986
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1521
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6883
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1420
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3357
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5320
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1444
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2604
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2689
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11586
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2015
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14819
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1751
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1499
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2394
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2467
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2219
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2245
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42594
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5854
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2929
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2484
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11294
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2807
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1951
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2692
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1981
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2657
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1844
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3027
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1732
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2100
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1998
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2125
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17008
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2353
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2078
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5264
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3265
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3342
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4912
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7074
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3363
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2364
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5759
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4055
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4748
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3869
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 3641
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2683
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2532
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2630
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2401
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7873
-
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 936
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 454
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 776
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 872
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 922
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 906
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 977
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 929
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 943
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1189
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1099
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 866
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 878
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 976
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 891
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 916
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 886
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1108
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1431
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1387
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2249
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1578
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1577
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1986
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1267
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1408
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1374
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1402
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1605
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1436
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1826
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1809
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2192
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1753
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1817
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1885
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2646
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2943
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2249
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1814
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2762
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2318
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2434
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2863
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2784
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2364
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2768
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2372
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2649
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2562
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2772
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3017
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2623
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2938
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2595
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2586
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2603
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2884
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2908
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2746
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3055
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2959
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2890
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5398
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3611
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3637
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3888
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3886
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3666
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3621
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4838
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3571
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3839
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4216
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4049
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4099
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3758
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4300
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3897
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 4263