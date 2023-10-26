16 человек погибли в перестрелках в американском Льюистоне

По меньшей мере 16 человек погибли и 60 человек ранены в результате многочисленных перестрелок в городе Льюистоне, штат Мэн, США. Об этом передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Подозреваемый остается на свободе, говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин в Facebook.

"Мы призываем все предприятия заблокироваться или закрыться, пока мы проводим расследование", — заявили в офисе шерифа ранее в среду вечером.

Офис шерифа опубликовал изображения "подозреваемого для идентификации". Мужчина был замечен с мощной штурмовой винтовкой.

Газета The Sun Journal сообщила, что правоохранительные органы отреагировали на Sparetime Recreation, боулинг на Моллисон-Уэй и гриль-бар Schemengees на Линкольн-стрит.

Сотрудник по связям с общественностью Льюистона Деррик Сен-Лоран сообщил газете Sun Journal, что еще одна стрельба произошла в распределительном центре Walmart на Alfred A. Plourde Parkway в Льюистоне.

Льюистон находится примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.