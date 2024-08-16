16 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом

По прогнозам РГП "Казгидромет", под влиянием северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны – туманы.

Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, области Жетісу, на юге области Абай ожидается сильная жара.

В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Ұлытау и Жетісу, Карагандинской области, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангыстауской, в южной половине Алматинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.