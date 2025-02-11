Заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства объяснил предложение ведомства по дифференцированным ставкам НДС, передает BaigeNews.kz.

Ранее правительство предложило общеустановленную ставку НДС 16 процентов, для отдельных отраслей предложена ставка 10 процентов, производители сельхозпродукции могут быть полностью освобождены от налога.

"Почему дифференциация только 10 процентов? Это связано со сложностью администрирования. В первую очередь для бизнеса. Во-вторых, для налоговых органов. Когда много ставок – усложняется учет, усложняется составление деклараций, накапливается дебетовое сальдо. Чтобы этого избежать мы предлагаем 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение", - сказал Жумангарин.

Также он прокомментировал предложение снизить порог постановки на учет по НДС.

"Сегодня лишь четыре процента предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге", - сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения.

В этом вопросе, по словам Жумангарина, ведомство ориентируется на международный опыт.