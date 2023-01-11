15,6 трлн тенге поступило в госбюджет за 2022 год

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План по доходам в государственный бюджет исполнен на 104,4%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма без учета трансфертов составила 15 трлн. 668 млрд. тенге. Из нихв республиканский бюджет доходов поступило 10,5 трлн. тенге.

"План по доходам перевыполнен на 309 млрд. тенге, из них налоги – на 210 млрд. тенге, неналоговые поступления – на 94 млрд. тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС. Факторами перевыполнения плана по НДС являются:

- рост оборота по реализации на 29%

- рост объема импорта из 3-х стран на 36% или на 7,4 млрд. долл. План не исполнен по ЭТП на сырую нефть за счет снижения на 4% фактически сложившейся в течение отчетного периода ставки ЭТП от прогнозного показателя", - сообщил Е. Жамаубаев.

Доходы местных бюджетов превысили план на 7% и составили 5,2 трлн. тенге. Что касается расходов госбюджета, они исполнены на 98%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 18,5 трлн. тенге. Неисполнение составило 263 млрд. тенге, из них 175 млрд. тенге – нераспределенный резерв Правительства, 7 млрд. тенге – экономия. Эти расходы согласно Бюджетному кодексу не относятся к неосвоению. Поэтому, можно сказать, что чистое освоение составило 99,6%. Не освоено – 81 млрд. тенге. Наиболее низкое освоение, т.е. менее 99% сложились в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта. Основные причины неосвоения: срыв поставщиками условий договора, длительное прохождение либо отсутствие положительного заключения госэкспертизы на ПСД, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур", - рассказал Жамаубаев.

Не освоили расходы в Западно-Казахстанской и Жетысуской областях, в Алматы и Астане. Основными причинами неосвоения были названы корректировка проектно - сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, отставание от графика производства работ, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

Аудит по госзакупкам выявил нарушения по 38 707 процедурам на 337 млрд. тенге:

"Нарушения устранены на 319 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2 179 рекомендаций".

675 объектов хотят приватизировать в период 2021-2025 годы.