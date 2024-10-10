156 семейных дебоширов направлены на принудительное лечение в Алматы

С начала года в Алматы зарегистрировано 203 случая противоправных действия в семейно-бытовой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На профилактический учет поставлено 6 193 человека, из них 156 направлены на принудительное лечение. Еще 99 дебоширов направлены на психо-коррекционную программу.

"Кроме того, за нарушение защитного предписания к административной ответственности привлечены 294 человека, за нарушение особых требований к поведению — 189, за побои — 1 303 человека, за причинение легкого вреда здоровью — 751 человек", - сообщил представитель ДП Алматы Айтан -Елеусизов.

Полиция также оказывает индивидуальную помощь женщинам, подвергнутым насилию. В кризисные центры были направлены 140 женщин с детьми.