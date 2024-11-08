155 горняков эвакуировали из шахты "Абайская" в Карагандинской области

Накануне вечером, 7 ноября в 20:29 часов на Центральную диспетчерскую предприятия поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте "Абайская", в результате отключения в трансформаторной № 9 энергетической компании ТОО "Караганда Жарык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qarmet.

"Персоналом был незамедлительно введен план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность. Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы", - говорится в сообщении.

В настоящее время подача электроэнергии возобновлена. Проводится анализ ситуации соответствующими службами, а также подготовка шахты к безопасному восстановлению работы предприятия.