154 спасённые жизни: совместные усилия полиции и кризисного центра в области Абай
За год в области Абай выявлено 79 случаев семейного насилия.
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Кризисный центр области Абай стал настоящей опорой для женщин и детей, переживших насилие. За год здесь нашли помощь 154 семьи, проведено 46 следственных мероприятий. Центр предоставляет полный комплекс поддержки: от безопасного укрытия до квалифицированной психологической помощи, передаёт BaigeNews.kz.
“Наша цель — защитить пострадавших и не допустить повторных трагедий,” — подчёркивает полковник полиции Елдос Закимов.
Эффективное сотрудничество полиции и кризисного центра, начатое год назад, не только спасает жизни, но и укрепляет уверенность в том, что в обществе насилию нет места.
Вместе с этим, за год в области Абай выявлено 79 случаев семейного насилия, 2015 правонарушений в отношении женщин и 117 уголовных дел против подростков. Выдано 2720 защитных предписаний, 316 нарушителей привлечены к ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, как защита прав женщин усиливается в Казахстане.
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