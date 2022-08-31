154 объекта недвижимости и 19 элитных авто изъяты у ОПГ, занимавшейся рейдерством

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Досудебное расследование проводится по фактам рейдерского захвата ряда казахстанских компаний. По предварительным расчётам сумма ущерба потерпевшим составила свыше 18 миллиардов тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

"14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск", - сообщили в АФМ.

С санкции суда арестованы обнаруженные у вышеуказанных граждан почти девять миллионов долларов, золотые брендовые украшения (кольца, серьги, колье с бриллиантами), 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц, 102 квартиры в жилых комплексах, шесть частных домов, 28 нежилых помещений, 11 земельных участков, один объект торговли, два гаража, четыре парковочных места. Также изъято 19 автомобилей премиум класса 2018-2022 годов выпуска (марки Rolls-Royce, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Toyota, Land Rover).

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц. Призываем предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения.