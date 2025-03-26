Агентство США по международному развитию (USAID) продолжает оказывать значительное влияние на страны по всему миру, и Казахстан не исключение. За последние десять лет США выделили на проекты в нашей стране внушительные 151,8 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. В 2024 году помощь для Казахстана составила 9,5 млн долларов, что на 28,9% больше, чем в 2023 году. Почти половина этих средств была направлена на базовое здравоохранение, что подчеркивает важность этой сферы для развития Казахстана.

Однако не только Казахстан получает внимание USAID. В 2024 году крупнейшим получателем выплат стала Украина, которая получила колоссальные 5,4 млрд долларов США, что стало результатом продолжающегося военного конфликта с Россией. На втором месте - Иордания, Эфиопия и Демократическая Республика Конго, каждая из которых получила по 1,2 млрд долларов.

Среди стран Центральной Азии наибольшие суммы пошли в Таджикистан (60,3 млн долларов), Армению (55,1 млн долларов) и Узбекистан (40,3 млн долларов). Казахстан занял скромное место с 9,5 млн долларов, но важно отметить, что Россия, несмотря на запрет на деятельность USAID еще в 2012 году, продолжает получать помощь - 451 тыс. долларов в 2024 году.

Напомним, депутаты потребовали закрыть USAID в Казахстане.