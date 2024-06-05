1500 подростков Астаны доставили ночью в полицию за пять месяцев

В Астане с начала 2024 года полицейские выявили более 1500 несовершеннолетних, которые находились вне дома в ночное время, передаёт BaigeNews.kz.

Их доставили в территориальные управления полиции, сообщает ДП Астаны. Законные представители данных детей привлечены к административной ответственности. А за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях по статье 132 КоАП РК понесли наказание более 70 владельцев указанных объектов бизнеса.

Сообщается, что на территории района "Алматы" проведены рейды, были проверены развлекательные заведения на предмет нахождения в них несовершеннолетних. В одном из компьютерных клубов по улице Жирентаева находились двое подростков 16 и 17 лет.

Департамент полиции Астаны рекомендует родителям отнестись со всей ответственностью к воспитанию и безопасности своих детей, так как ненадлежащее выполнение родительских обязанностей влечёт административную ответственность.

С 1 по 10 июня в Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Проводится патрулирование населённых пунктов, административных участков и дачных массивов. Предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, контроль за подучётными лицами, проверка и задержание лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещённые предметы.